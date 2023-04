Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Der SV Werder Bremen trifft am Samstag mit dem 1. FSV Mainz 05 auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Letzte Woche gewann Mainz gegen RB Leipzig mit 3:0. Damit liegt der FSV mit 37 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Werder ernüchternd. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim kassierte man eine 1:2-Niederlage. Das Hinspiel hatte der 1. FSV Mainz 05 bei Bremen mit 2:0 für sich entschieden.