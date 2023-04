3. Liga: SG Dynamo Dresden – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Essen steht bei Dynamo Dresden eine schwere Aufgabe bevor. Letzte Woche siegte SG Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück mit 1:0. Damit liegt Dresden mit 50 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Rot-Weiss Essen hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den Sport-Club Freiburg II mit 2:0. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Essen und Dynamo Dresden ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.

Die Leistungssteigerung von Dresden lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Mannschaft von Markus Anfang einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang neun ab. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 82 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Das bisherige Abschneiden von SG Dynamo Dresden: 14 Siege, acht Punkteteilungen und sieben Misserfolge. Dynamo Dresden tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.