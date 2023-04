3. Liga: MSV Duisburg – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht der MSV Duisburg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen die Reserve von Borussia Dortmund. Die Zebras trennten sich im vorigen Match 2:2 von Hallescher FC. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich der BVB II kürzlich gegen Halle zufriedengeben. Das Hinspiel ging 2:0 zugunsten von Dortmund II aus.

Die Heimbilanz von Duisburg ist ausbaufähig. Aus 14 Heimspielen wurden nur 16 Punkte geholt. Gegenwärtig rangiert die Mannschaft von Coach Torsten Ziegner auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Die Gastgeber kommen seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.