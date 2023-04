3. Liga: VfB Oldenburg – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Oldenburg konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Wiesbaden kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. VfB Oldenburg musste sich im vorigen Spiel dem FC Erzgebirge Aue mit 0:1 beugen. Die SV Wehen Wiesbaden strich am Samstag drei Zähler gegen den FSV Zwickau ein (4:3). Gelingt die Wiedergutmachung? Oldenburg möchte den letzten Auftritt, als man gegen Wiesbaden verlor (1:3), vergessen machen.