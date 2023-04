KNVB-Pokal: Klaassen blutet, Ajax gewinnt

Das Topspiel im niederländischen Fußball-Pokal ist am Mittwoch von unschönen Szenen überschattet worden und stand zeitweise vor dem Abbruch. Meister Ajax Amsterdam gewann das Halbfinale bei Liga-Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam am Ende 2:1 (1:1) und trifft im Endspiel am 30. April nun auf Titelträger PSV Eindhoven.