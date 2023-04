BVB desolat! Zweimal 6, fünfmal 5 - die Noten zum Pokal-Aus in Leipzig

JULIAN RYERSON : Auf der linken Seite zu Beginn richtig unter Druck. Oft einen Schritt zu spät, wie in der 38. Minute als er seinen Gegenspieler nur noch per Foul stoppen konnte und Gelb sah. Schwach! SPORT1-Note: 5

BVB: Hummels wackelt, Süle pennt

Wolf hängt seit DFB-Nominierung durch

Ab 46. YOUSSOUFA MOUKOKO: Feierte sein Debüt nach mehrwöchiger Verletzungspause. Spielte an der Seite von Malen in der Doppelspitze, konnte aber nichts mehr anrichten. SPORT1-Note: 4

SALIH ÖZCAN: Weil Bellingham eine Pause bekam, rutschte er in die Startelf. Sein Spiel war sehr fahrig. Viel Stückwerk. Kaum was wollte ihm gelingen. Der eigentlich so zweikampfstarke Türke kam gar nicht erst in die entscheidenden Duelle. SPORT1-Note: 5