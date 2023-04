Zinédine Zidane vor Trainer-Rückkehr - Top-Klubs wie PSG oder Real Madrid im Gespräch

Zinédine Zidane plant wohl eine Rückkehr an die Seitenlinie für die kommende Saison. Der Franzose trifft angeblich bereits erste Vorkehrungen.

Knapp zwei Jahre ist es her, als Zidane sein Traineramt bei Real Madrid im Sommer 2021 niedergelegt hat. Anscheinend möchte Frankreichs Fußball-Ikone nun allerdings zurück an die Seitenlinie und trifft dafür bereits erste Vorkehrungen.

Mundo Deportivo zufolge hat der 50-Jährige bereits sein Trainerteam in Alarmbereitschaft versetzt und eine Rückkehr für die kommende Saison angekündigt.

Zidane bei PSG und Real gehandelt

Zidane wird mit einer Reihe an Top-Klubs in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge liebäugelt der Franzose mit dem Trainerjob bei Paris Saint-Germain und könnte damit auf Trainer Christophe Galtier folgen, der laut as spätestens im Sommer seine Koffer packen soll.