DFB-Pokal: Randal Kolo Muani und Mario Götze sorgen für Ekstase bei Eintracht Frankfurt

Innerhalb von zwei Minuten sezierten Mario Götze und Randal Kolo Muani den in der ersten Halbzeit völlig überforderten Gegner Union Berlin. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Erst legte Götze einen tollen langen Ball von Makoto Hasebe per Hacke auf den eiskalt abschließenden Kolo Muani ab . Nur wenige Sekunden später erreichte ein Pass des Weltmeisters in den freien Raum erneut den wendigen Angreifer, der den Patzer von Lennart Grill mit einem sehenswerten Heber ausnutzte.

Kolo Muani und Götze verzaubern Eintracht

Götze sagte dazu beim ZDF : „Ich weiß, dass Kolo Muani gerne in die Tiefe läuft.“ Die beiden Ausnahmekönner suchen und finden sich regelmäßig. Sportvorstand Markus Krösche lobte: „Sie machen schon die ganze Saison Spaß. Sie verstehen sich gut und sind gut aufeinander abgestimmt.“ Rode frohlockte gar über Kolo Muani: „Über ihn kann man jede Woche nur noch in Superlativen reden.“

Kolo Muani rückt immer mehr in den Fokus der Topklubs

Kommen die ganz großen Vereine am bis 2027 ohne Ausstiegsklausel gebundenen Kolo Muani in dieser Verfassung überhaupt noch vorbei? Krösche stellte zuletzt bei SPORT1 klar: „Grundsätzlich haben wir keine Absicht ihn nach nur einem Jahr bei uns in diesem Sommer abzugeben. Eine weitere Saison bei uns würde ihm guttun.“