Baskenland-Rundfahrt: Däne glänzt im Schlussanstieg

Vorjahressieger hinkt weiter hinterher

Vorjahressieger Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien erreichte nach seinen Problemen auf der zweiten Etappe mit 26 Sekunden Rückstand erneut nicht in der Spitzengruppe das Ziel. Bester Deutscher war Bora-Fahrer Emanuel Buchmann, der Ravensburger kam 27 Sekunden hinter dem Sieger als 23. in Villabona an.

Am Donnerstag steht für das Fahrerfeld auf der vierten von sechs Etappen ein erneut sehr hügeliges Teilstück an, nach 175,7 Kilometern startet und endet dieses in Santurtzi. Die finale Ankunft erfolgt am Samstag in Eibar.