DFB-Pokal-Viertelfinale heute LIVE: Nürnberg vs. Stuttgart im TV, Stream, Ticker - Hoeneß setzt kuriose VfB-Serie fort

Wenn sich am Mittwoch ab 18.00 Uhr (im SPORT1 -Liveticker) der 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals gegenüberstehen, ist Sebastian Hoeneß erst wenige Tage als Cheftrainer der Schwaben in der Verantwortung.

Nürnberg vs. Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sportlich läuft es für den fünfmaligen Meister alles andere als gut. Tabellenplatz 18 in der Bundesliga und die Entlassung von Bruno Labbadia sprechen eine deutliche Sprache. Damit wird Hoeneß die fragwürdige Ehre zuteil, dass er im vierten DFB-Pokalspiel der Schwaben bereits der vierte Trainer ist.

Während gegen Dresden Pellegrino Matarazzo als VfB-Coach im Einsatz war, folgten dann Michael Wimmer gegen Bielefeld und eben Labbadia in Paderborn.

Dazu wartet noch eine besondere Herausforderung: Die Stuttgarter konnten in der Liga noch kein einziges Auswärtsspiel gewinnen. Dass man es auch auf fremden Platz kann, hat man zumindest im DFB-Pokal schon zweimal bewiesen. Sowohl in Dresden als auch in Paderborn gelangen knappe Siege.