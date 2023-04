Musiala verspricht Streich sein Trikot

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vom deutschen Rekordmeister Bayern München und Trainer Christian Streich vom SC Freiburg haben sich nach ihrem kleinen Disput im Anschluss an das Pokal-Viertelfinale (1:2) ausgesprochen. Als kleine Wiedergutmachung hat Musiala Streich für das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg ein Trikot versprochen.

„Jeder, der mich kennt, weiß, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war, Trikot gibt es wie versprochen am Samstag“, schrieb Musiala am Mittwoch auf Instagram. Der 20-Jährige hatte in der Nachspielzeit den Handelfmeter zum Freiburger Sieg verursacht. Streich wollte das Offensivjuwel nach dem Abpfiff trösten, der sichtlich enttäuschte Musiala verweigerte aber den Handschlag und ließ den SC-Coach stehen.