Heim-EM 2024: Kartenverkauf beginnt im Oktober

Der Kartenverkauf für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beginnt im Herbst diesen Jahres. Dafür hat sich die UEFA einen historischen Tag ausgesucht.

Der Kartenverkauf für die Heim-EM 2024 beginnt am Tag der deutschen Einheit.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) gab bei ihrem Kongress am Mittwoch in Lissabon, dass die Tickets ab dem 3. Oktober in den Verkauf gehen.