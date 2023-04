Formel 1: Muss Hamilton einen WM-Titel abgeben? Pikante Details zu altem Skandal aufgetaucht

Auslöser seiner Ankündigung sind die jüngsten Aussagen des ehemaligen Formel-1-Bosses Bernie Ecclestone. In einem Interview mit dem Online-Portal F1-Insider bestätigte der Engländer, dass der damalige FIA-Präsident Max Mosley und er von einem Regelverstoß beim Rennen in Malaysia gewusst, aber nichts unternommen haben.

„Wir wollten den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren“, begründete er rückblickend die Entscheidung und ergänzte, „wir hatten rechtzeitig genug Informationen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Nach den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen.“

Absichtlicher Unfall von Piquet Jr. als Vorteil für Hamilton?

Die folgende Safety-Car-Phase hatte auch massive Auswirkungen auf Massa, der durch einen verpfuschten Boxenstopp zurückfiel. Am Ende kam er so nur als 13. ins Ziel, während sein englischer Rivale als Dritter wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel sammelte.

Die Statuten der FIA erlaubten dies jedoch nicht, da laut dem Internationalen Sport-Gesetz keine Änderungen an der Saisonwertung mehr möglich ist, wenn der Weltverband die Preise bereits verliehen hat.

„Damals haben mir die Anwälte von Ferrari von dieser Regel erzählt. Wir haben uns an andere Anwälte gewandt, und die Antwort war, dass man nichts tun könne. Also habe ich logischerweise an diese Situation geglaubt“, schilderte Massa jüngst dem Portal motorsport-total.com.