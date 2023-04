Titelverteidiger Scheffler Wettfavoriten beim US Masters

Anzeige

Vorjahressieger Scottie Scheffler aus den USA und der Nordire Rory McIlroy sind die Wettfavoriten für das am Donnerstag beginnende 87. US Masters der Golfprofis in Augusta/Georgia. Beide liegen beim Wettanbieter bwin mit einer Siegquote von 8,00 knapp vor dem Spanier Jon Rahm (10,00).