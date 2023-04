Ceferin: Endrunde 2024 wird „grünste EM der Geschichte“

Aleksander Ceferin erhofft sich von der Fußball-EM 2024 in Deutschland eine ökologische Vorreiterrolle hinsichtlich künftiger Sportveranstaltungen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erhofft sich von der Fußball-EM 2024 in Deutschland eine ökologische Vorreiterrolle hinsichtlich künftiger Sportveranstaltungen. „Es wird die grünste EM der Geschichte werden“, sagte der Boss der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch beim Kongress in Lissabon: „Wir werden zeigen, dass unser Planet Schutz braucht.“