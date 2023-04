SPORT1 trauert um Claus Müller

Claus Müller begleitete das DSF, später SPORT1, vom ersten Tag an © Getty

CM, wie ihn alle nannten, hat das DSF und SPORT1 vom ersten Tag an, also ab 1993, entscheidend mitgeprägt. Als Reporter, Kommentator, Moderator und Ressortleiter. In ihm verlieren wir einen warmherzigen, hilfsbereiten Kollegen, der voller Optimismus und Lebensfreude war.