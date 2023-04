Dokumentenschwindel: Doping in Kenia immer raffinierter

Erfundene Ärzte, gefälschte Dokumente: Der Dopingbetrug in der kenianischen Leichtathletik wird offenbar zunehmend raffinierter.

Erfundene Ärzte, gefälschte Dokumente: Der Dopingbetrug in der kenianischen Leichtathletik wird offenbar zunehmend raffinierter. "Es ist klar, dass Doping in Kenia immer besser organisiert ist", sagte David Howman, Vorsitzender der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes WA, nachdem die Hintergründe von zwei Dopingfällen aufgeklärt wurden: "Das ist eine ernste Bedrohung für unseren Sport."

Demnach war beim Betrug der beiden Läuferinnen Betty Wilson Lempus (fünf Jahre Sperre) sowie Eglay Nalyanya (acht Jahre Sperre) "medizinisch erfahrenes Personal" beteiligt. Beide Athletinnen seien "in demselben kenianischen Krankenhaus behandelt" worden und hätten "gefälschte medizinische Unterlagen" vorgelegt, um "ihre jeweiligen Behauptungen zu untermauern", teilte die AIU mit. Die angegeben Dokumente seien nicht nur gefälscht worden, so wurden auch die "angegebenen Ärzte frei erfunden". In den beiden Fällen seien "unverwechselbare Ähnlichkeiten" aufgetreten.