Eishockey-WM: Mit diesem Kader startet Bundestrainer Harold Kreis in die Vorbereitung

Mit sechs Spielern vom ausgeschiedenen deutschen Meister Eisbären Berlin startet der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in die WM-Vorbereitung.

Neben den Olympiahelden Marcel Noebels und Jonas Müller gehören auch Torhüter Tobias Ancicka, die Verteidiger Eric Mik und Marco Nowak sowie Stürmer Manuel Wiederer zum 27-köpfigen Aufgebot, das der Nachfolger von Toni Söderholm am Mittwoch bekannt gab.

Noebels‘ kongenialer Sturmpartner Leo Pföderl fehlt dagegen verletzungsbedingt. Eine Pause bei den ersten beiden Länderspielen am 13. April (19.30 Uhr) in Kassel und zwei Tage später (17.00 Uhr) in Frankfurt gegen Tschechien bekommen unter anderem noch die Pyeongchang-Silbermedaillengewinner Moritz Müller (Kölner Haie) und Dominik Kahun (SC Bern), die aber fest für die WM eingeplant sind.