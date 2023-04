FC Bayern: Salihamidzic äußert sich zur Stürmer-Position -"Werden uns hinsetzen"

„Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen“, sagte Salihamidzic nach dem enttäuschenden Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals durch eine 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg .

In dieser Saison startete meist Eric Maxim Choupo-Moting in der Sturmspitze, so auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel.