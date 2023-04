DFB-Pokal, FC Bayern - SC Freiburg: Kult-Dialog zwischen Schweinsteiger und Streich im Wortlaut

Freiburger Ärger wegen Bayern-Dusel - Höflers Traumtor

Dialog von Schweinsteiger und Streich im Wortlaut

Bastian Schweinsteiger: „Auf jeden Fall gehe ich mit. Und was du gerade gegen Bayern München machen musst, ist: gut verteidigen. Ich habe mal eine Analyse aus dem Dortmund-Spiel mitgebracht. Da kann man mal sehen, was man gegen Bayern nicht machen soll. Hier sieht man: Bayern München möchte sofort Kimmich, aber de Ligt sieht ihn nicht. Tuchel zeigt an: Gib dem Kimmich den Ball. Davies sieht ihn auch nicht. Jetzt dauert‘s ein bisschen, bis Kimmich den Ball bekommt, ganz interessante Szene. Jetzt kriegt Upamecano den Ball, Kimmich wird wieder frei, bekommt den Ball aber nicht in den Lauf gespielt, sondern in den Rücken, muss wieder abbrechen, spielt den Ball nach hinten zu Sommer, Sommer verlagert wieder, Ballpassage, jetzt kommt der Pavard an den Ball und jetzt macht Guerreiro den Schnitt raus. Jetzt sehen wir mal: Coman außen, Sané außen, Goretzka, Müller breit in den Halbräumen hinter den beiden Achtern. Und das ist eben gefährlich. Wenn du die Mitte nicht schließt und Kimmich Zeit hat, dann kommt das Bayern-Spiel in die Gänge und gerade jetzt hat man auch sehen, das was jetzt passiert ist nicht mehr so entscheidend. Davor war der Fehler, dass du eben Kimmich diesen Platz gibst. Du musst gegen Bayern München das Zentrum schließen. Mir ist es als Trainer vom Gegner lieber, die beiden Innenverteidiger haben Zeit. Upamecano, de Ligt, die können ruhig frei sein und mit dem Ball kommen, aber die anderen Spieler dürfen nicht an den Ballbesitz kommen. Und da musst du natürlich Coman, Sané auch mal doppeln, da brauchst du den nächsten Spieler noch dazu. Das hat Dortmund nicht gemacht in der Situation und Bayern München unter Tuchel spielt anders wie unter Nagelsmann. Man sieht nicht so oft Sané, Coman in die Mitte ziehen, sie spielen wie früher Ribéry und Robben und das ist schon ein bisschen anders. Und deswegen: sehr guter Schachzug von Ihnen [zu Streich]. Ich hab‘s auch hier schon aufgeschrieben: Gregoritsch und Höfler ...“