NHL: Draisaitl überragt weiter

In Topform: Leon Draisaitl © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RONALD MARTINEZ

Eishockey-Star Leon Draisaitl ist weiter der entscheidende Mann bei den Edmonton Oilers in der NHL. Der gebürtige Kölner führte sein Team mit einem Treffer und zwei Assists zum 3:1 gegen die Los Angeles Kings, durch den Sieg überholten die bereits für die Play-offs qualifizierten Kanadier die Kings in der Tabelle. Draisaitl traf in der 53. Spielminute zu seinem 51. Saisontor.