Clasico im Pokal-Halbfinale: Rüdiger-Comeback möglich

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger kann beim spanischen Meister Real Madrid für das Halbfinal-Rückspiel im nationalen Pokalwettbewerb beim Rekordgewinner FC Barcelona auf sein Comeback hoffen. Nach der Teilnahme des 30 Jahre Abwehrspielers am Abschlusstraining für den fünften Clasico der Erzrivalen in der laufenden Saison am Mittwoch (21.00 Uhr/Hinspiel: 0:1) mit bandagierten Kniegelenken gab Real-Trainer Carlo Ancelotti Entwarnung für den ehemaligen Stuttgarter. "Er hat mittrainiert, und er ist bereit zu spielen", sagte der italienische Starcoach.