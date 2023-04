Frauen-WM: Sydney Lohmann vom FC Bayern fiebert WM entgegen

Ihr Name gibt das Ziel für diesen Fußball-Sommer vor: Nationalspielerin Sydney Lohmann musste breit grinsen, als sie während der Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auf den Ursprung ihres Vornamens angesprochen wurde.

„Meine Eltern haben sich in Neuseeland auf Weltreise kennengelernt. Sie waren auch lange in Australien, haben für ein Jahr in Sydney gelebt und dort auch geheiratet“, erklärte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern, die diese Frage schon unzählige Male beantworten musste: „So kam dann die Idee, ein Kind Sydney zu nennen.“