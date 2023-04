Tuchel selbstkritisch: „Am Ende sind wir selbst schuld“

Eine Woche vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City warnte Tuchel davor, nach der Übernahme der Tabellenführung in der Bundesliga zumindest die Meisterschaft als garantiert anzusehen. "Wir müssen versuchen, nachzulegen. Es ist ein extrem enges Rennen in der Bundesliga." Am kommenden Samstag müssen die Bayern erneut gegen die viertplatzierten Freiburger antreten - dann auswärts.