Bei Bayern-Aus im DFB-Pokal gegen Freiburg - Musiala & Streich mit irritierender Szene

Tuchel über Musiala-Handspiel: „Darf nicht so reinspringen“

Nach der Pleite des FC Bayern gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal will Gäste-Coach Christian Streich offenbar mit Jamal Musiala abklatschen. Doch das FCB-Juwel ist wenig begeistert.

Der 20-Jährige mutierte beim dramatischen Aus im DFB-Pokalviertelfinale des FC Bayern gegen den SC Freiburg (1:2) zum Unglücksraben der Münchner, verschuldete mit seinem Handspiel den entscheidenden Strafstoß in der Nachspielzeit.

Musiala lässt Streich abblitzen

Und so kam es nach der Partie zu einer kurios anmutenden Szene: Musiala lief auf dem Weg in die Kabine an Streich vorbei.