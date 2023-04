FC Bayern: Offensive um Coman, Müller, Sané schwach! Noten und Einzelkritik

Während Torschütze Dayot Upamecano einmal mehr glänzt und auch der zuletzt so gefrustete Joao Cancelo punkten kann, enttäuschen vor allem in der Offensive einige Bayern-Stars.

YANN SOMMER: Hielt, was es zu halten gab. Beim Distanz-Kracher zum 1:1 machtlos, anschließend über weite Strecken beschäftigungslos. Sicher beim Rauslaufen und mit dem Ball am Fuß. Auch beim präzisen Elfer kann er nichts machen. SPORT1-Note: 2,5

Upamecano so gut wie fehlerlos

BENJAMIN PAVARD : Auf seiner rechten Seite deutlich unauffälliger als sein Pendant Cancelo, aber in der Abwehrarbeit zuverlässig und bei Bedarf im positiven Sinne giftig. Hatte in der 62. Minute Pech, als sein Kopfball an den Querbalken klatschte. SPORT1-Note: 4

DAYOT UPAMECANO: Wie schon am Samstag gegen den BVB einer der besten Münchner. Starker Kopfball zur Führung nach einer Ecke, auch wenn er sich bei Gegenspieler Maxi Eggestein aufstützte. Defensiv wieder einmal so gut wie fehlerlos, ebenso im Pass-Spiel. Leitete mit exzellentem Ballgewinn und Antritt kurz vor der Pause beinahe das 2:1 für sein Team ein. SPORT1-Note: 1,5

Cancelo mit einigen Glanzpunkten

Goretzka schwach - Sané vorne noch der Auffälligste

Fehlerteufel Müller und Coman, Gnabry wieder blass

THOMAS MÜLLER: Konnte in keiner Phase des Spiels an seinen Gala-Auftritt gegen den BVB anknüpfen. Bot sich zwar immer wieder auf unterschiedlichen Positionen an und legte wie gewohnt eine hohe Laufbereitschaft an den Tag, präsentierte sich aber ähnlich wie Goretzka in Ballbesitz sehr blass und fehleranfällig. SPORT1-Note: 5