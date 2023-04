DFB-Pokal: "Da kommt auch Wut hoch!" Stimmen zur Bayern-Niederlage gegen Freiburg

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): „Wir kriegen mit zwei Fernschüssen zwei Tore – einer direkt rein, der zweite an die Hand. Ansonsten kann ich mich an gar keine gute Torchance erinnern. Es sollte heute wohl so sein. Ob es richtig verdient ist, spielt dann am Ende auch keine Rolle. Wir waren in Phasen sehr gut, aber der allerletzte Hunger, die allerletzte Gier hat gefehlt, das Ding dann zu erzwingen. An Leidenschaft hat es nicht gefehlt, das ist nicht das Problem. Aber so ein Wucht, eine Gier gemeinschaftlich zu entwickeln und zu halten – das ist so ein bisschen das Thema. In Phasen sind wir gut, teilweise sehr gut. Aber im letzten Drittel sind es dann zu viele Fehlpässe, ist es zu unsauber. Da sind wir dann am Ende auch selbst schuld, das wissen wir auch.“