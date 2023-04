DFB-Pokal: Triple-Traum der Bayern geplatzt! Unglücksrabe Musiala, Freiburg im Halbfinale

Lucas Höler markierte in der Nachspielzeit (90+5. Minute) per Strafstoß den umjubelten Siegtreffer für das Team von Christian Streich. Vorausgegangen war ein Handspiel des eingewechselten Jamal Musiala.

Tuchel kritisiert Musiala

Tuchel kritisierte nach dem Spiel bei Sky Unglücksrabe Musiala: „Heutzutage darfst du so nicht mehr reinspringen im Sechzehner. Das darfst du einfach nicht machen. Du nimmst ein wahnsinniges Risiko.“

Zugleich sah der neue Bayern-Coach nach dem herben Dämpfer aber auch eine Fehlerkette vor dem 1:2: „Wir verlieren vorher zwei Kopfbälle im Sechzehner, in der letzten Minute. Du musst da den Körper reinstellen, stabiler sein, tougher sein. Argh. Zwei Kopfballduelle, einen ersten Ball, zweiten Ball, dritten Ball – das ist dann zu viel im Sechzehner in der letzten Minute. Ganz einfach.“

Upamecano-Treffer umstritten

Dayot Upamecano hatte die Münchner nach einem Eckball in Führung gebracht (19. Minute), allerdings stützte sich der Franzose mit beiden Händen auf Gegenspieler Maximilian Eggestein auf, was für massig Kritik im Netz sorgte . Nicolas Höfler glich wenige Minuten später mit einem Distanz-Hammer aus (27. Minute). Kurz vor dem Schlusspfiff schlug dann Höler zu.

Im zweiten Spiel nach seinem Einstieg in München setzte Tuchel erstmals auf Winterzugang Joao Cancelo. Alphonso Davies nahm im Vergleich zum Spiel gegen den BVB zunächst auf der mit Sadio Mane, Serge Gnabry und Jamal Musiala erneut bestens besetzten Bank Platz. „Wir wollen alles haben!“, lautete Tuchels Ansage mit Blick auf drei noch mögliche Titel - seine Mannschaft begann aber eher verhalten.

Die tief stehenden Freiburger waren der von Tuchel angekündigte, „schwer zu bespielende“ Gegner, die Münchener wussten mit ihrem Ballbesitz in der Anfangsphase so recht nichts anzufangen. Leroy Sane (12.) strahlte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze noch am meisten Gefahr aus, zielte aber zu weit links.