DFB-Pokal: "F*** Bayernbonus" - Netz-Wut nach Bayern-Tor

Der FC Bayern München geht im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg nach 19 Minuten durch Dayot Upamecano in Führung, was die Fans auf die Palme bringt.

Eine Ecke von Joshua Kimmich beförderte der französische Nationalspieler per Kopf ins Freiburger Tor, stützte sich dabei im Kopfballduell allerdings auf Gegenspieler Maximilian Eggestein auf.

Auch Bastian Schweinsteiger sah den Treffer in der Halbzeit bei der ARD kritisch. „Wenn der Schiedsrichter das abgepfiffen hätte, hätte man sich nicht beschweren dürfen. Er hätte es sich zumindest anschauen müssen.“ Hatte Osmers jedoch nicht.

Fans schimpfen über Bayern-Tor

Ein Umstand, den die Fans typisch für ein Bayernspiel sehen. „Ein Alkoholverbot auf dem Oktoberfest ist wahrscheinlicher, als dass ein Schiedsrichter in München ein Tor des FC Bayern zurücknimmt“, ereiferte sich unter anderem User Lars Kicken.

Für User Joachim Stuerken erinnerte das Aufstützen eher an ein Rentnerverhalten als ein faires Zweikampfverhalten.

Trotz all der Aufregung über das Gegentor blieb der SC Freiburg jedoch auf das Spiel fokussiert und belohnte sich dafür. In der 27. Minute sorgte Nicolas Höfler per Traumtor für den Ausgleich.