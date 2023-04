BBL: Bayern München siegt in Ulm

Im Kampf um die Playoffs in der Basketball-Bundesliga muss ratiopharm Ulm einen Rückschlag hinnehmen. Im Duell mit Bayern München scheitern sie vor allem wegen einem Grund.

ratiopharm Ulm hat im Kampf um eine gute Platzierung in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer bekommen.

In der heimischen Arena verloren sie gegen die favorisierten Gäste vom FC Bayern Basketball mit 59:77 (29:37) und konnten somit keinen Rang gut machen , während München auf Platz drei verbleibt.

Dabei starteten die Schwaben zunächst gut in die Partie und gingen schnell mit 4:0 in Führung. Doch die Münchner drückten in der Folge vermehrt aufs Tempo und konnten sich bis zum Ende des ersten Viertels bereits auf 26:18 absetzen.