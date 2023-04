Niemeier scheitert an Auftakthürde - Maria locker weiter

Jule Niemeier scheitert erneut in Runde eins © AFP/SID/WILLIAM WEST

Tennisprofi Jule Niemeier ist auch beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Dortmunderin unterlag der US-Amerikanerin Catherine McNally mit 4:6, 1:6 und setzt damit ihren Negativlauf fort. Schon bei den hochdotierten Turnieren in Indian Wells und Miami war Niemeier zuletzt zum Auftakt gescheitert, seit Jahresbeginn hat sie nur zwei Spiele auf der Tour gewonnen.