DFB-Pokal: Kolo-Muani-Show, auch Götze traumhaft! Eintracht ballert sich ins Halbfinale

Das zuletzt kriselnde Team von Oliver Glasner besiegte im ersten Viertelfinale des DFB-Pokals Union Berlin mit 2:0 (2:0) und zog allen Nebengeräuschen zum Trotz ins Halbfinale ein. Das Team von Urs Fischer verpasste es dagegen, das zweite Mal in Folge in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Entscheidender Mann des Abends war einmal mehr Randal Kolo Muani. Der französische Stürmer stellte mit seinen beiden Treffern in der Anfangsphase (11. und 13 Minute.) früh die Weichen auf Sieg. Beide Male wurde er von Mario Götze traumhaft in Szene gesetzt.

„Es war wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist alles, was zählt“, sagte Götze nach dem Spiel im ZDF . Der Spielmacher betonte: „Wir haben angeknüpft an die Leistungen der letzten Wochen, da waren ein bisschen unglücklich in den Abschlüssen. Das ist uns heute deutlich besser gelungen.“

Glasner sah eine grandiose erste Halbzeit“ seines Teams. „In der zweiten haben wir es dann ein bisschen zu sehr verwaltet. Aber es war ein toller Auftritt. Ich freue mich sehr, dass wir heute ins Halbfinale eingezogen sind.“ Sein Gegenüber Fischer meinte, man habe in der ersten Hälfte die Verunsicherung der Unioner gesehen. „In der zweiten waren wir dann wie ausgewechselt. Ich muss aber auch sagen: Frankfurt hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt.“

Frankfurt startet furios

Entsprechend furios legten die Hessen los. Erst scheiterte Kolo Muani noch an Lennart Grill, der erneut für den angeschlagenen Frederik Rönnow im Tor stand (5.). Dann spielte sich die SGE-Offensive aber in einen kurzen Rausch: Nach einem Geniestreich per Hacke von Götze vollstreckte Kolo Muani eiskalt, kurz darauf traf der WM-Zweite erneut nach Götze-Vorlage per Heber - Grill sah dabei nicht gut aus.