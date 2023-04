DFB-Team: DFB-Star bleibt trotz Nasenbeinbruch

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Untersuchungen in London und Frankfurt mit. Die Nase der 28-Jährigen soll am Mittwoch gerichtet werden.

Leupolz wird trotz der Verletzung vor den Länderspielen am Freitag gegen die Niederlande in Sittard und am 11. April gegen Brasilien in Nürnberg bei der Nationalmannschaft bleiben. Je nach Heilungsverlauf werde sie mit einer Gesichtsmaske trainieren, so der DFB.