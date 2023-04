Baskenland-Rundfahrt: Bora-Jubel nach Mega-Zielsprint

Zuvor hatten sich am Dienstag einige Ausreißer vom Feld abgesetzt, nach der letzten Bergwertung bestritt eine Gruppe von etwa 30 Fahrern die Abfahrt.

Mega-Zielsprint bringt Bora-hansgrohe das Glück

Schelling zog bereits 600 Meter vor dem Ziel den Sprint an und war auch aufgrund der ungewöhnlichen Streckenführung mit einem Kreisverkehr kurz vor dem Ziel nicht mehr einzufangen.

Die dritte Etappe führt am Mittwoch durch das hügelige Umland San Sebastians, über 153,9 Kilometer geht es von Errenteria nach Villabona. Die Rundfahrt endet am Samstag mit der sechsten Etappe mit Start und Ziel in Eibar.