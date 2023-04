Fußball: BVB-Wiedersehen mit Sancho

Von Ende Juli an besuchen die Westfalen mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen, bereits vereinbart ist ein Spiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United am 30. Juli in Las Vegas. Damit kommt es auch zu einem Wiedersehen mit dem Ex-BVB-Star Jadon Sancho, der im Sommer 2021 ins Old Trafford gewechselt war.