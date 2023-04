Turkmenistan: Ex-Präsident erhält eigenen Erstligisten

Der Personenkult um den ehemaligen Staatspräsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow hat in Turkmenistan nun auch den Fußball erreicht. In der neuen Saison geht in der ersten Liga ein neu geschaffener Klub namens "Arkadag" an den Start. Das turkmenische Wort bedeutet "Beschützer" und ist der inoffizielle Titel von Berdimuhamedow, der im März 2022 an der Spitze des Landes Platz für seinen Sohn Serdar gemacht hatte.