Premier League: "Eine weitere bedeutungslose Leistung" - Kritik an ManUnited-Stürmer Weghorst wird schärfer

Wout Weghorst kann die hohen Erwartungen bei Manchester United bisher nicht erfüllen. Die englische Presse übt scharfe Kritik am Niederländer. Weghorst selbst wirkt ein wenig verloren.

Wout Weghorst floppt bei Manchester United. In 19 Spielen erzielte der ehemalige Wolfsburg-Stürmer erst mickrige zwei Tore.

Am Sonntag musste Weghorst zwei weitere Rückschläge hinnehmen. Zum einen hat Manchester United im Kampf um die Champions-League-Plätze eine bittere 0:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Newscastle United einstecken müssen. Somit haben die Red Devils ihren dritten Platz an den neureichen Klub verloren.

Zweitens hat der Niederländer einen rabenschwarzen Auftritt abgeliefert. In der Partie verzeichnete der Angreifer lediglich zehn Ballkontakte und zwei Schüsse. Bereits nach 62 Minuten wurde Weghorst ausgewechselt.

Nach dem Spiel übte sein Trainer Erik ten Hag Kritik an der Mannschaft, bezog den Nationalspieler aber mit ein: „Unser Angriffsspiel war nicht gut genug, aber ich möchte mich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Wir sind eine Mannschaft.“

Weghorst in der Kritik

Manchester Evening News nahm kein Blatt vor den Mund: „Es gibt Phasen, in denen die United-Spieler Weghorst den Ball absichtlich nicht geben. Seiner miserablen Form folgte gegen Newcastle eine weitere bedeutungslose Leistung.“

Bei The Athletic verweist man auf ein gescheitertes Wagnis: „Das Wout-Weghorst-Experiment beweist die Probleme von Manchester United. Jetzt, wo Anthony Martial wieder fit ist, darf man sich fragen, wie viele Chancen Weghorst bekommt. Der Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Spielern ist wie Tag und Nacht.“

Der ehemalige Manchester-United-Verteidiger Gary Neville zweifelt bei Sky gar an den nötigen Qualitäten, die es für einen Spitzenklub braucht: „Er spielt seine Rolle, versucht sein Bestes und verdient es vielleicht nicht, kritisiert zu werden, aber es ist klar, dass Manchester United ein großes Problem hat. Weghorst hat einfach nicht die Qualitäten, die ein Stürmer von United haben sollte.“

Wout Weghorst spielte in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg

Dabei hat der Niederländer im Januar alles in seiner Macht Stehende dafür getan, damit sein Leihvertrag bei Besiktas Istanbul aufgelöst wird, um wieder in der Premier League zu spielen.

Zweifel schon beim Wechsel zu ManUnited

Und Stürmer-Legende Andrew Cole stellte die Expertise der Transferpolitik infrage: „Man kann nur sagen, wenn er so eine harte Zeit in Burnley hatte, was können wir wirklich erwarten, wenn er zu Manchester United kommt?“