Ganz ohne Glitch! Unendlich viele Packs in FIFA 23 mit dieser Methode

Eine legale Methode, um beliebig viele Packs im Ultimate Team Modus zu öffnen, sorgt in der FIFA-Community für Aufsehen. Wir zeigen euch, wie ihr eurer Traumelf in FIFA 23 einen Schritt näher kommen könnt.

EA Sports ist in der Regel nicht dafür bekannt, Geschenke zu verteilen oder Methoden, mit denen viel Profit gemacht werden kann, lange zu dulden. So wurden in der Vergangenheit schon etliche Vorgehensweisen, mit denen im FUT-Modus Packs oder SBC-Futter gecraftet werden konnte, signifikant abgeschwächt oder komplett entfernt. Natürlich zum Leidwesen der Spieler.