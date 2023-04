FIFA verteidigt neue Spielervermittler-Regeln

Der Fußball-Weltverband FIFA hat sein neues Regelwerk für Spielervermittler gegen Kritik verteidigt. Laut Emilio Garcia, dem Chef der FIFA-Rechtsabteilung, garantiere das im Dezember 2022 vom FIFA-Council beschlossene Konzept „ein Minimum an professionellen Standards“. Garcia betonte am Dienstag während eines Online-Vortrags, dass die neuen Regeln „Konflikte lösen, finanzielle Transparenz schaffen und das funktionierende Transfersystem schützen“ sollen.

In Deutschland befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit den bereits bestehenden Regeln. Die Agentur Rogon will als Kläger eine Vielzahl von Vorschriften zu Fall bringen. So sollen Spieler eben nicht nur registrierte Vermittler engagieren dürfen. Zudem geht es um die zulässige Höhe von Provisionszahlungen durch die Klubs, das Verbot von Provisionen beim Transfer von Minderjährigen und die Offenlegung von Zahlungen an die Vermittler. Das BGH-Urteil steht noch aus.