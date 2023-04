Biathlon-Schock: Norwegisches Talent weiter vermisst - Eltern mit emotionalem Appell

Eltern von vermisstem Biathlon-Talent melden sich zu Wort

Auch der norwegische Geheimdienst beteiligt sich mittlerweile an den Ermittlungen. Die Ermittler rechnen damit, dass Sporaland noch lebt, aber nicht gefunden werden will.

„Die Suchaktion wurde offiziell beendet, der Fall wurde von den Ermittlern des Geheimdienstes aufgenommen. Wir haben die geografischen Gebiete in der Nähe, in denen er sein Auto geparkt hat, überprüft – Waldgebiet, Wandergebiete, aber ohne Erfolg, sagte Polizei-Einsatzleiter Frode Överas der norwegischen Zeitung Dagbladet .

Die Mutter des vermissten Biathleten richtete einen Appell an die Bevölkerung: „Jetzt zu Ostern gibt es viele Ausflüge in den Stadtteil Lillehammer und viele Leute gehen in ihre Hütten. Wir hoffen, dass die Leute etwas aufmerksamer sind und Bescheid geben, wenn sie etwas sehen, das nicht so ist, wie es sein sollte.“