Heftiges Börsenfiasko: 53 Millionen US-Dollar verzockt

2022 legte man einen ordentlichen Start an der US-amerikanischen Börse hin, doch schon jetzt steht der FaZe Clan offenbar vor dem Rückzug. Die eSports-Organisation soll jüngst weitere finanzielle Verluste erlitten haben, die in die Millionen gehen.

Erst im vergangenen Jahr wurde der FaZe Clan als eines der wertvollsten eSports-Unternehmen an der Börse gelistet. Dieser Schritt entstand aus dem Merger mit der B. Riley 150 Merger Corp. SPAC (Special Purpose Acquisition Company), einem Unternehmen, das selbst keine Dienstleistungen oder Inhalte anbietet und lediglich als Fusionselement für Börsengänge zur Verfügung steht. Am 21. Juli eröffnette der FaZe Clan die New Yorker Börse mit dem traditionellen Glockenschlag.

Schwere Verluste und De-Listing-Drohung!

Doch obwohl man sich beim FaZe Clan zunächst optimistisch ob der Entwicklung an der Börse zeigte, stand das Unterfangen von Anfang an unter keinem guten Stern. Viele der SPAC-Börsengange sind in der Vergangenheit an den eigenen Erwartungen gescheitert und mussten wenig später ihren Rückzug vermelden. Im Falle von FaZe könnte sich das wiederholen.