Darts: German Darts Grand Prix mit Clemens & Schindler LIVE im TV & Stream auf SPORT1

Gerwyn Price begeistert mit Deutschland-Dress in Berlin

Vom 8. bis 10. April findet in München der German Darts Grand Prix statt. Gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Überraschungssieger?

Auch in diesem Jahr überträgt SPORT1 neben der Darts-WM und vielen weiteren großen Major-Turnieren vier ausgewählte Events der PDC European Tour. Nach dem European Darts Open in Leverkusen geht es nun mit dem German Darts Grand Prix weiter, der in München ausgetragen wird.