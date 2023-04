3. Liga: FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Capretti

Last-Minute-Wahnsinn in Zwickau! Dieses Tor trifft Ingolstadt ins Herz

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, sahen sich die Verantwortlichen nach sechs Pleiten in Folge zu diesem Schritt „gezwungen“. Capretti (41) hatte seit seinem Amtsantritt Anfang Februar in zehn Spielen lediglich einen Sieg geholt.