DFB-Pokal: RB-Coach Rose vor BVB-Knaller: "Kein Grund, an uns zu zweifeln"

"Waren nicht scharf!" RB Leipzig in der Krise

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig glaubt ungeachtet des jüngsten Negativlaufs an die eigenen Stärken und das Weiterkommen im DFB-Pokal .

„Wir sehen die nächste Chance, Dinge zu ändern und besser zu machen und relativ schnell die Stimmung umkehren zu können“, sagte Rose vor dem „Endspiel“ im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend (20.45 Uhr): „Es gibt überhaupt keinen Grund, an uns zu zweifeln.“

Der Cupverteidiger hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Seine Mannschaft sei dennoch „kein aufgeschreckter Haufen, der nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Wir sind nicht in Depressionen verfallen. Wir versuchen, für uns einen Weg zu finden, wie wir Fußballspiele wieder erfolgreich gestalten können“, sagte Rose: „Wir reisen nicht mit der breitesten Brust in Stadion. Aber es liegt an uns, das zu ändern.“