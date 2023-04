Nadal verpasst Auftakt der Sandplatz-Saison - Comeback beim Tennis-Star verzögert sich

Der 36-Jährige verzichtet nach seiner Verletzung am Hüftbeuger, die ihn seit den Australian Open zu einer Pause zwingt, auch auf den Auftakt der europäischen Sandplatzsaison in Monte Carlo.

Das Masters im Fürstentum hat Nadal elfmal gewonnen, sein letzter Triumph in Monaco liegt allerdings bereits fünf Jahre zurück. Der Sandplatzkönig hat in diesem Jahr nur beim United Cup in Australien sowie beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne gespielt und von seinen vier Matches nur eines gewonnen.