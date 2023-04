DFB-Pokal - Bayern-Trainer Tuchel bremst noch bei Musiala: "Keine verrückten Sachen"

„90 Minuten gehen noch nicht, das wäre fahrlässig“, erklärte Tuchel am Tag vor dem Pokalspiel. „Wir werden ihn ranführen und keine verrückten Sachen machen, eine Halbzeit geht mindestens“, fügte der 49-Jährige hinzu.

Tuchel begeistert von Musiala

Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis Musiala in die Startelf zurückkehrt, denn auch Tuchel ist hellauf begeistert vom deutschen Nationalspieler: „Er hat jeden Tag ein Lächeln drauf. Das ist ein großes Paket, das er mitbringt und das wir trainieren dürfen.“

Es sei „eine Freude, ihm im Training zuzuschauen, weil er vieles vereint, was man sich wünscht. Das ist nicht nur technisch, er ist auch extrem fleißig, tolle Übersicht, sehr guter Abschluss, mit seinen langen Beinen klaut er Bälle, er ist gut in der Balleroberung, absolut top.“

Tuchel sieht sein Juwel in einer „offensiven Position, nah am Sechzehner, dann bin ich noch für alles offen. So oft habe ich mit ihm noch nicht trainiert. Ob auf der Acht oder der Zehn oder sogar mal auf dem Flügel. Viele Möglichkeiten, da brauche ich noch ein bisschen Zeit.“