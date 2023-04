Anzeige

Borussia Dortmund - Edin Terzic nach Pleite bei Bayern: „Es gibt keinen Grund, negativ zu sein“ Terzic: „Gibt keinen Grund, negativ zu sein“

So arbeitet der BVB die Top-Spiel-Blamage auf

SPORT1

Nach der Niederlage beim FC Bayern bleibt Borussia Dortmund keine Zeit zum Durchatmen. Am Mittwochabend muss der BVB im Pokal bei RB Leipzig ran. SPORT1 hat die Pressekonferenz mit Edin Terzic zum Nachlesen.

Nach der 2:4-Pleite am Samstag beim FC Bayern und dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung steht für Borussia Dortmund das nächste richtungsweisende Spiel auf dem Programm.

Am Mittwochabend ist der BVB im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Titelverteidiger RB Leipzig (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gefordert.

Vor dem Pokalspiel in Leipzig stellte sich Terzic den Fragen der Journalisten, SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Terzic über Kobel und seinen Patzer in München +++

„Greg ist einer der konstantesten Spieler dieser Saison für uns und unbestritten einer der besten Torhüter im europäischen Fußball. Wir wissen, dass Greg die Verantwortung dafür übernimmt, aber er wird das abschütteln. Wir machen uns nullkommanull Sorgen.“

+++ Terzic über Adeyemi nach seiner Verletzung +++

„Wir haben vor dem Bayern-Spiel mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, er sieht sich nur bereit für 20-25 Minuten. Er hat die letzten Trainingseinheiten einen guten Eindruck gemacht. Er war voller Euphorie.“

+++ Terzic über Enttäuschung nach Bayern-Pleite +++

„Diese Enttäuschung haben wir am Sonntagmorgen noch vorgefunden, bis zu unserem Meeting, aber wir wollen den Blick nach vorne richten. Nun ist die Lust groß, im Pokal zu spielen. Wir treten gegen den Titelverteidiger an, wir wollen uns optimal vorbereiten. Es ist für uns der kürzeste Weg zu einem Titel, genauso für die anderen Bundesligisten. Für uns war es immer wichtig, leider haben wir den Pokal nicht so oft gewonnen, wie wir uns vorgenommen hatten, aber diese Statistik wollen wir verbessern.“

+++ Terzic über Leipzig +++

„Trotz der 0:3-Pleite gegen Mainz sind sie gefährlich. Sie haben in der Bundesliga die meisten Kontertore erzielt. Aber wir sind guter Dinge und sehr zuversichtlich.“

+++ Terzic über Ausfall von Schlotterbeck +++

„Mir tut es um jeden Spieler, der ausfällt, leid, vor allem wenn es jetzt in die entscheidende Phase der Saison geht. Ich finde, Nico ist sehr gut bei uns im Sommer angekommen. Er ist immer gefährlich bei Standardsituationen. Aber jeder Spieler im Kader ist wichtig. Durch den Ausfall von Nico bietet sich anderen Spielern eine Chance. Wir haben Muts Hummels und Emre Can, wir werden schon die richtige Lösung finden.“

+++ Terzic über Fans und DFB-Pokal +++

„Ich muss ein großes Lob aussprechen, mit welcher Euphorie uns die Fans begleitet haben, obwohl es für sie nicht leicht war. Wir müssen aber positiv bleiben, es gibt keinen Grund, negativ zu sein. Wir sind in der Bundesliga gut dabei und kämpfen morgen um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Wir wissen, was wir tun müssen, um das Spiel morgen zu gewinnen.“

+++ Terzic über den Fehler im Bayern-Spiel +++

„Das müssen wir uns ankreiden, dass wir nach dem guten Start und den guten Wochen zuletzt nicht bei uns geblieben sind.“

+++ Terzic über das Bayern-Spiel +++

„Wir waren enttäuscht, wir möchten den Blick aber nach vorne richten. Fakt ist: Wenn man in München was holen will, braucht man einen perfekten Tag. Wir hatten viele Rückschläge. Wir wollten mutig reingehen, das ist uns auch gelungen. Es hat dann zu lange gebracht, bis wir uns vom ersten Rückschlag erholt haben. Es gibt aber noch ein paar Wochen vor uns.“

+++ Terzic über die Personallage +++

„Nico Schlotterbeck wird uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Karim Adeyemi fehlt wegen seiner Rotsperre. Und auch Julien Duranville, er ist fleißig in seiner Reha, aber das wird noch ein paar Wochen dauern, bis er komplett bei 100 Prozent ist. Das sind die drei Spieler, die auf jeden Fall ausfallen werden. Ansonsten hoffen wir, dass Gio Reyna und Thomas Meunier wieder dazustoßen können. Ein kleines Fragezeichen gibt es noch bei Seb Haller, er hat sich in München das Knie verdreht, er konnte gestern nicht trainieren, aber er fühlte sich heute schon besser.“

+++ PK mit Terzic +++

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Dortmunder vor dem Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig. Ab 12 Uhr steht Terzic der Journalistenschar Rede und Antwort.

+++ Schlotterbeck fällt länger aus +++