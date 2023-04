3. Liga: Bayreuth begnadigt Weber - Verteidiger begibt sich in Therapie

Die SpVgg Bayreuth baut wieder auf Felix Weber. Nach einer Entschuldigung hebt der Drittligist die Suspendierung des Verteidigers auf, zudem begibt er sich in Therapie.

Nach mehreren Gesprächen mit dem 28-Jährigen entschied sich der Drittligist dazu, Weber zu begnadigen. Damit darf der Abwehrspieler wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

„Felix ist mit uns von Beginn an in den offenen Austausch gegangen“, erklärte Bayreuths Geschäftsführer Michael Born. „Das ist in der Situation nicht selbstverständlich und dafür bin ich ihm auch dankbar. Niemand ist fehlerfrei.“