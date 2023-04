DFB-Pokal: FC Bayern und Co. vor Rekordprämien nach Viertelfinale - Millionen-Regen ab Halbfinale

Ein Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale wäre für die verbliebenen acht Klubs nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch finanziell lukrativ. Der DFB schüttet in diesem Jahr Rekordprämien aus.

Vier Vereine werden den Traum vom Finale in Berlin am Leben erhalten - und sich nebenbei auch über einen warmen Geldregen freuen dürfen. Denn: Alle Halbfinalisten bekommen in der diesjährigen DFB-Pokalsaison einen Rekordbetrag von rund 3,35 Millionen Euro überwiesen.