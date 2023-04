FC Bayern: Trotz Sieg gegen BVB - Hainer mit Ansage an Thomas Tuchel!

Zwei Jahre in Folge hat der FC Bayern München im DFB-Pokal nichts gerissen. Nun sendet Präsident Herbert Hainer eine Ansage an Thomas Tuchel, der den Klub endlich wieder ins Finale nach Berlin führen soll.

Am Dienstagabend treffen die Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Weil für die Münchner in diesem Wettbewerb zuletzt wenig zusammen lief, ist der Titelhunger dort umso größer. So schickte Präsident Herbert Hainer sogar eine Ansage an Tuchel.